Наприклад, керівник однієї з вінницьких колекторських компаній вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити мільйон гривень.

Служба безпеки ліквідувала дві схеми виманювання грошей з військовослужбовців Збройних Сил України та їхніх сімей.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Одного ділка затримали на Київщині. Зловмисник - житель Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника.

"Встановлено, що жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом", - розповіли в СБУ.

Затриманий повідомив родичу бійця, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території Білорусі та потребує складної операції. Аби "порятувати" військового, зловмисник запропонував переказати дві тисячі доларів на свої банківські картки.

СБУ викрило ділка, задокументувало факти отримання коштів і затримало його. Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявили три мобільні телефони та сім-карту, з якої той телефонував потерпілому, а також три банківські картки, на які отримував гроші і 90 набоїв різного калібру разом із бойовою гранатою.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також СБУ затримало у Вінниці керівника однієї з місцевих колекторських компаній.

Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити мільйон гривень начебто протермінованого боргу його матері. А в разі несплати погрожував фізичною розправою.

Спецслужба затримала зловмисника, коли той отримував першу частину коштів - 200 тисяч грн. йому інкримінують порушення ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Ділка помістили під варту без можливості внесення застави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, торік Верховна Рада заборонила колекторам стягувати кредити з учасників ЗСУ, ТрО, їхніх родичів та ВПО.

Днями СБУ ліквідувала угруповання шахраїв, які виманювали гроші в охочих евакуюватися з Бахмута.