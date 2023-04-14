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Найбільший паводок за останні 10 років очікують на Чернігівщині

В області вже підтоплені сім населених пунктів, у зоні ризику - 22.

Найбільший паводок за останні 10 років очікують на Чернігівщині
Фото ілюстративне
Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

У Чернігівській області очікують на найбільший паводок за останні 10 років.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі Media Center Ukraine - Ukrinform.

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"Вода піднімається. І ми очікуємо цьогоріч паводок на рівні вищому, ніж був у 2013. Найкритичніша ситуація на сьогодні по річці Дніпру. І ми бачимо, що далі вода буде підніматись. І такі прогнози у нас є, тож під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкає понад 4 тисячі людей", - розповів Чаус.

За його словами, наразі підтоплені сім населених пунктів підтоплені, які розташовані вздовж русла Дніпра. Вода, за словами очільника області, прибуває.

До ліквідації наслідків і підготовки до нових можливих підтоплень налучили ДСНС, обласний департамент цивільного захисту, а також прикордонників а громади.

"У разі якщо потребуватимуть евакуацію, евакуацію зроблять", - додав Чаус.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив 14 квітня про можливі підтоплення у декількох областях. До цього УГМЦ повідомляв про можливі підтоплення територій вздовж річок Дніпро та Десна.

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