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У наступній зустрічі "Рамштайну" візьмуть участь майже 50 країн, від США будуть Остін та генерал Марк Міллі

Це буде вже 11 засідання. 

На наступній зустрічі в форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня, союзники продовжать координувати зусилля щодо забезпечення українців засобами, необхідними для захисту від Росії.

Про це йдеться у заяві на сайті Пентагону. Зазначається, що міністр оборони Ллойд Остін прибуде для цієї зустрічі із Швеції, де він також перебуватиме з візитом. 

"Міністр Остін вирушить до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проведуть особисту зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Це буде одинадцяте засідання UDCG з моменту створення цієї групи рік тому після неспровокованого та незаконного вторгнення Росії в Україну. У Рамштайні вони приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових з майже 50 країн з усього світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та продовжити нашу тісну координацію щодо забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту від триваючої агресії Росії", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що попередня зустріч українських союзників відбулася 15 березня. Вона проходила в онлайні. Контактна група з питань оборони України – це обʼєднання міністрів оборони та найвищих військових-посадовців, які прагнуть перемоги України над агресором. Вперше ця зустріч відбулася рік тому на базі військово-повітряних сил США у Німеччині під назвою "Рамштайн". 

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