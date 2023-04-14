Зокрема, у селі Погреби Броварського району. Загалом підтоплено більше 10 присадибних ділянок.

На Київщині рятувальники надають допомогу громадянам, що опинились в зоні підтоплення.

Про це повідомляє ДСНС.

“Внаслідок підняття рівня води у річці Десна, у Броварському районі підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади. Рятувальники евакуювали сім’ї в складі двох дорослих, двох діток та песика, які опинились заблокованими в межах свого домоволодіння внаслідок розливу річки вночі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом підтоплено більше 10 присадибних ділянок. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг рівня води та надають допомогу населенню.

Раніше Укргідрометцентр попередив про можливі підтоплення територій вздовж річок Дніпро та Десна. Це стосується жителів столиці та низки областей, позначених на мапі.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на початку квітня рятувальники вивезли 17 людей із підтопленого села під Краматорськом. Попередня причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

До цього мер міста повідомив, що в Краматорську через збільшення рівня води прорвало частину дамби. Є затоплені приватні будинки.