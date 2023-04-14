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Учора окупанти обстріляли шість міст на Донеччині: пошкоджені будинки, дитячі садки і ангар

Загиблих і поранених немає.

Учора окупанти обстріляли шість міст на Донеччині: пошкоджені будинки, дитячі садки і ангар

Минулої доби окупаційні війська Росії атакували шість населених пунктів Донецької області. Загиблих і поранених немає.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Новодмитрівка. Пошкоджені житловий будинок, дитячі садки, ангар.

“З “Градів” окупанти накрили Карлівку, поцілили в приватний будинок. Артилерією російські війська продовжують знищувати Бахмут. Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Учора з області евакуювали ще 213 людей. З початку обов’язкової евакуації – понад 61 450 жителів, серед них 7 519 – діти, 2 737 – люди з інвалідністю.

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Нагадаємо, у Красногорівці і навколишніх селах Донецької області ситуація залишається напруженою. Проте не всі батьки готові вивезти своїх дітей у більш безпечне місце.

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