Головне за ніч. П'ятниця, 14 квітня

49 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати росіян, ворожі обстріли, 77 тисяч зареєстрованих злочинів окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Минулої доби завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів було відбито 49 атак противника.

Противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну по 14 квітня армія ворога втратила убитими близько 181 090 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 13 квітня, російські загарбники здійснили 68 обстрілів по території Херсонської області. Ворог випустив 280 снарядів з важкої артилерії, безпілотників і авіації.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, місто Херсон окупанти обстріляли чотири рази за добу.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в селі Зміївка та паркову зону в Херсоні”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію дві людини загинули, чотири – дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників Луганської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Згідно з указом №213/2023 Артема Лисогора призначено головою Луганської ОДА. Указом 212/2023 Володимира Артюха призначено головою Сумської ОДА.

За час широкомасштабного вторгнення РФ Офіс генпрокурора зареєстрував понад 77 тисяч воєнних злочинів російських окупантів, повідомляє The Washington Рost з посиланням на генерального прокурора Андрія Костіна.

"Станом на сьогодні ми зареєстрували більш як 77 тис. випадків вчинення воєнних злочинів. Йдеться не лише про вбивства, приниження та гвалтування, а також про руйнування власності, примусову депортацію й масове мародерство на окупованих територіях", – розповів генпрокурор.

Він додав, що Україна вже повідомила про підозру у вчинені цих злочинів 305 особам.

"Вже є 150 обвинувальних актів та 30 вироків українських судів стосовно російських воєнних злочинів, вчинених на території України", – зазначив Костін.

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