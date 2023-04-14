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Зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині

Зафіксовано 19 прильотів.

Зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині
Фото: EPA/UPG

Зранку 14 квітня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Сумщині. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. 

“Сьогодні зранку росіяни здійснили з мінометів обстріли Білопільської та Середино-Будської громад – 19 прильотів”, - йдеться в повідомленні.

У Білопільській громаді зафіксовано три обстріли з мінометів – 18 прильотів.

У Середино-Будській громаді ворог скинув одну міну.

Попередньо – без наслідків.

Нагадаємо, тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку. Збройні сили відбили 49 атак ворога на сході.

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