Зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині

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Зранку 14 квітня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Сьогодні зранку росіяни здійснили з мінометів обстріли Білопільської та Середино-Будської громад – 19 прильотів”, - йдеться в повідомленні.

У Білопільській громаді зафіксовано три обстріли з мінометів – 18 прильотів.

У Середино-Будській громаді ворог скинув одну міну.

Попередньо – без наслідків.

Нагадаємо, тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку. Збройні сили відбили 49 атак ворога на сході.