Зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині

Зранку 14 квітня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
“Сьогодні зранку росіяни здійснили з мінометів обстріли Білопільської та Середино-Будської громад – 19 прильотів”, - йдеться в повідомленні.
У Білопільській громаді зафіксовано три обстріли з мінометів – 18 прильотів.
У Середино-Будській громаді ворог скинув одну міну.
Попередньо – без наслідків.
Нагадаємо, тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку. Збройні сили відбили 49 атак ворога на сході.