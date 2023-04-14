"Витік" документів Пентагону не може нашкодити результатам українського контрнаступу, – Буданов

"Витік" документів Міністерства оборони США не зможе нашкодити українському контрнаступу. Про це в коментарі ABC повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо не буде проблем, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", – заявив Буданов. Він додав, що Київ і Вашингтон звʼязалися одразу після "зливу".

Стосовно результатів контрнаступу він сказав: "Я думаю, найближчим часом це всі побачать і відчують". Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай потрібен" – не лише українцям, а й їхнім союзникам. Хоча він зазначив, що платники податків країн, які підтримують оборону України, таких як США, очікують результатів, Буданов сказав, що йому невідомо ні про якісь вимоги з боку західних союзників, ні про те, що подальша підтримка буде залежати від успіху на полі бою.

Керівник ГУР укотре висловив упевненість у поверненні Криму і висміяв не надто завуальовані ядерні загрози президента РФ Володимира Путіна та провальний "зимовий наступ", що приніс окупантам мінімальні успіхи та значні втрати.

Нагадаємо, ФБР заарештувала підозрюваного в "зливі" документів Пентагону. Це – 21-річний рядовий Повітряної Нацгвардії, який незаконно виніс документи та публікував їх у чаті зі своїми приятелями-підлітками. На слід цього підозрюваного вивели журналісти. Саме вони знайшли учасників чату на платформі Discord, де публікувалися таємні документи, та поспілкувалися з ними. Учасники виявилися підлітками. Один із них розповів про расистські антиурядові погляди користувача під ніком OG, який вперше поширив ці дані, що згодом розлетілися по всьому світу як один із найбільших витоків американських секретів.

Мотивація чоловіка невідома, але схоже, що завдяки публікації таємниць він "заробляв" собі популярність серед його приятелів у тому чаті. Папери звідти потім публікувалися росіянами у Twitter і Telegram.

Деякі з документів, зокрема про втрати, були змінені порівняно з оригіналом. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що "витік" документів є міксом правди і неправди, і в частині правди інформація вже здебільшого не актуальна. Папери стосувалися переважно зимового періоду.