Зеленський створив на Донеччині нові військові адміністрації

Військові адміністрації створені в двох районах області.

На території Донецької області створено 9 військових адміністрацій.

Про це йдеться в указі №226/2023 президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, на території Донецької області утворено:

Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області; “

Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області.

Згідно із указом, Генеральному штабу ЗСУ та Донецькій ОВА слід здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, раніше на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області були створені три військові адміністрації.