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Зеленський створив на Донеччині нові військові адміністрації

Військові адміністрації створені в двох районах області.

Зеленський створив на Донеччині нові військові адміністрації
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На території Донецької області створено 9 військових адміністрацій.

Про це йдеться в указі №226/2023 президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, на території Донецької області утворено:

  • Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області; “
  • Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
  • Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
  • Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області.

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Згідно із указом, Генеральному штабу ЗСУ та Донецькій ОВА слід здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, раніше на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області були створені три військові адміністрації.

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