Зеленський створив на Донеччині нові військові адміністрації

На території Донецької області створено 9 військових адміністрацій.
Про це йдеться в указі №226/2023 президента України Володимира Зеленського.
Зокрема, на території Донецької області утворено:
- Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області; “
- Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області.
Згідно із указом, Генеральному штабу ЗСУ та Донецькій ОВА слід здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.
Нагадаємо, раніше на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області були створені три військові адміністрації.