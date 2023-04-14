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У медзакладах Горлівки працює близько 185 російських медиків

Вони надають свої послуги лише російським військовослужбовцям.

У медзакладах Горлівки працює близько 185 російських медиків
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. 

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 Горлівки поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. 

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Наразі у згаданих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги лише російським військовослужбовцям. 

Нагадаємо, на окупованій Луганщині росіяни збільшують кількість ліжко-місць для військових у шпиталях.

Раніше стало відомо, що переповнені пораненими окупантами лікарні Бердянська.

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