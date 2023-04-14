У медзакладах Горлівки працює близько 185 російських медиків

Вони надають свої послуги лише російським військовослужбовцям.

Російські окупанти продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 Горлівки поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу.

Наразі у згаданих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги лише російським військовослужбовцям.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині росіяни збільшують кількість ліжко-місць для військових у шпиталях.

Раніше стало відомо, що переповнені пораненими окупантами лікарні Бердянська.