Російська авіація обстріляла 14 квітня підприємство на прикордонні Чернігівщини.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - розповіли військові.
На місці обстрілу працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.
Інформацію про пошкодження і потерпілих уточнюють.
Нагадаємо, нині зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині, а на Миколаївщині під ворожий удар потрапив Очаків.