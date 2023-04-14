Російська авіація обстріляла 14 квітня підприємство на прикордонні Чернігівщини.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - розповіли військові.

На місці обстрілу працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Інформацію про пошкодження і потерпілих уточнюють.

Нагадаємо, нині зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині, а на Миколаївщині під ворожий удар потрапив Очаків.