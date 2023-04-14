На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська авіація обстріляла підприємство на Чернігівщині, є потерпілий працівник

Окупанти вдарили керованими авіабомбами.

Російська авіація обстріляла підприємство на Чернігівщині, є потерпілий працівник
Фото: ОК "Північ"

Російська авіація обстріляла 14 квітня підприємство на прикордонні Чернігівщини. 

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Підписуйтесь на наш Google News

"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - розповіли військові.

На місці обстрілу працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. 

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Інформацію про пошкодження і потерпілих уточнюють.

Нагадаємо, нині зранку росіяни обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині, а на Миколаївщині під ворожий удар потрапив Очаків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies