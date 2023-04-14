ЄС буде важко “підтримувати довірчі стосунки з Китаєм”, якщо Пекін не допоможе припинити війну, − Боррель

Європейському Союзу буде надзвичайно важко “підтримувати довірчі стосунки з Китаєм”, якщо Пекін не допоможе знайти політичне рішення для припинення російського вторгнення в Україну.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель, пише CNN.

“Я хотів би сказати це з позиції дружби: Європейському Союзу буде надзвичайно важко, якщо не неможливо, підтримувати довірчі відносини з Китаєм... якщо Китай не сприятиме пошуку політичного рішення, що перебдачав би вихід Росії з території України”, – сказав політик в опублікованих коментарях, які він мав зробити під час візиту до Пекіна.

Візит до КНР скасували після того, як Боррель отримав позитивний результат на коронавірус.

“Нейтралітет перед обличчям порушення міжнародного права не викликає довіри. Ми не просимо нікого розділяти нашу позицію. Ми просто просимо визнати, що у цьому разі мало місце серйозне порушення міжнародного права", – йдеться в заяві.

Боррель також закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити з президентом України Володимиром Зеленським і “надати значнішу гуманітарну допомогу постраждалому українському народу”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган переконує, що КНР відмовилася "від надання летальної зброї та зброї подвійного призначення всім зацікавленим сторонам у війні в Україні”. “Ми не робитимемо нічого, щоб підлити олії у вогонь”, − сказав він під час пресконференції з німецькою колегою Аннабелою Бербок.