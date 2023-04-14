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У Полтаві чиновник системно брав хабарі за поховання військових, - Офіс Генпрокурора

Чиновник вимагав від підприємця, що займався ритуальними послугами, щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

У Полтаві чиновник системно брав хабарі за поховання військових, - Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці заявили про викриття посадовця КП Полтавської міської ради на систематичних хабарях за поховання військових. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора посадовцю комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, заступник керівника комунального підприємства вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням ритуальних послуг.

Підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів з перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час чергової передачі коштів. В рамках розслідування у службових приміщеннях комунального підприємства та за місцями проживання підозрюваного проведено санкціоновані обшуки.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, раніше Київська обласна прокуратура повідомила, що на Київщині лікарка вимагала від чоловіка тисячу доларів за висновок ЛКК про інвалідність його батька. Цей висновок надає право отримувати соцпільги, а також можливість не бути мобілізованим як особі, що доглядає за людиною з інвалідністю.

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