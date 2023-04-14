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Росія може атакувати попри виснаження запасів ракет, – Ігнат

Ймовірність ворожої атаки актуальна щодня, тож треба дотримуватися правил повітряної тривоги. 

Росія може атакувати попри виснаження запасів ракет, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Скріншот відео

Росія може продовжувати завдавати ударів, попри виснаження ракетних запасів. Також вона намагається поповнити кількість ракет і виробляти їх.

Вірогідність ракетної атаки станом на зараз залишається. Про це в відповідь на питання журналіста про можливість нового удару на Великдень повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Можуть бути, дійсно, складно сказати. Їхня духовність нам всім прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, як їхні попи ворожого патріархату освятили цю війну із 2014 року. Як використовували їхні храми в Криму та на сході країни. Нічого святого в цих людей нема, вони можуть зробити провокації і на ці свята, і попереду ще скрєпи першомайські, девʼятимайські і так далі. Треба готуватися, бути пильними, берегти себе, дотримуватися сигналів повітряної тривоги", – зазначив він. 

Ігнат нагадав, що 23 і 24 лютого, на річницю вторгнення, окупанти масованої атаки не вчинили, але вчинили 9 березня. Готовими треба бути щодня. 

За даними Генштабу ЗСУ, в червні РФ планує наростити виробництво ракет Х-50. Це дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари.

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