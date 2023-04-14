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США і Швейцарія планують посилити співпрацю у боротьбі з обходом Росією санкцій

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон відвідає Швейцарію наступного тижня.

США і Швейцарія планують посилити співпрацю у боротьбі з обходом Росією санкцій
Фото: epravda.com.ua

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон відвідає Швейцарію наступного тижня, щоб обговорити подальші кроки щодо боротьби з ухиленням Росії від санкцій.

Про це пише Reuters з посилання на джерело у відомстві.

Чиновник зазначив, що Вашингтон тісно співпрацює з владою Швейцарії, яка дала зрозуміти, що не хоче, аби країну розглядали як місце для ухилення від санкцій проти Росії.

“Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми оголосимо про те, як ще більше поглибимо це партнерство”, − додав він.

Нельсон також зробить додаткові зупинки в Італії, Австрії та Німеччині.

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Окрім того, помічник міністра фінансів з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг вирушить окремо до Казахстану та Киргизстану.

“Ми знаємо, що саме зараз ми перебуваємо у вирішальному періоді, коли Росії не тільки потрібна електроніка для створення точних ракет, але їй потрібні менші речі в економіці для створення боєприпасів”, − розповіла посадовиця.

Нагадаємо, високопосадовці Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великобританії зустрілися з банкірами, щоб поінформувати їх про спроби Росії уникнути санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну. Чиновники поділилися інформацією про найважливіші товари, які шукають російські військові, і підкреслили, що Кремль доручив своїм спецслужбам знайти способи обійти санкції, щоб поповнити сильно вичерпані запаси матеріалів для виробництва, зокрема, боєприпасів.

Наприкінці березня Швейцарія запровадила десятий пакет антиросійських санкцій, підтримавши таким чином 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

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