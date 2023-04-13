Марк Гемілл українським військовим: Я граю воїна у кіно, а ви справжні герої справжньої війни

Амбасадор United24 Марк Гемілл поспілкувався онлайн із українськими військовими.

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

Гемілл послухав історії військових та обговорив їхню потребу в дронах.

Наразі Гемілл зібрав понад 705 тис. доларів, зокрема на розвідники RQ‑35 Heidrun.

В свою чергу, українські захисники подякували Марку за допомогу та наголосили, що розвідувальні дрони дозволяють зберегти життя як військовим, так і цивільним.

Амбасадор сказав, що залюбки відвідав би Україну після війни.

Нагадаємо, у вересні Гемілл приєднався до проекту United24 в якості амбасадора. Він став першим послом, який допомагає збирати кошти на підтримку наших захисників на "Армію дронів".