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Марк Гемілл українським військовим: Я граю воїна у кіно, а ви справжні герої справжньої війни

Гемілл зібрав понад 705 тис. доларів, зокрема на дрони-розвідники RQ‑35 Heidrun. 

Марк Гемілл українським військовим: Я граю воїна у кіно, а ви справжні герої справжньої війни
Фото: Скріншот з відео

Амбасадор United24 Марк Гемілл поспілкувався онлайн із українськими військовими.

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

Гемілл послухав історії військових та обговорив їхню потребу в дронах. 

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Наразі Гемілл зібрав понад 705 тис. доларів, зокрема на розвідники RQ‑35 Heidrun. 

В свою чергу, українські захисники подякували Марку за допомогу та наголосили, що розвідувальні дрони дозволяють зберегти життя як військовим, так і цивільним.

Амбасадор сказав, що залюбки відвідав би Україну після війни.

Нагадаємо, у вересні Гемілл приєднався до проекту United24 в якості амбасадора. Він став першим послом, який допомагає збирати кошти на підтримку наших захисників на "Армію дронів".

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