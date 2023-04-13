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Швейцарія планує виділити Україні $1,7 млрд до 2028 року

На 2023-2024 роки передбачено 300 млн швейцарських франків.

Швейцарія планує виділити Україні $1,7 млрд до 2028 року
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Фото: ОПУ

Швейцарія планує виділити Україні 1,5 млрд швейцарських франків ($1,7 млрд) до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає SWI.

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Кассіс, виступаючи на зустрічі Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду) у Вашингтоні, наголосив на прихильності Швейцарії до довгострокової підтримки України. 

Фінансову допомогу нададуть у межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Це разом із 300 мільйонами швейцарських франків, передбаченими на 2023 та 2024 роки.

Перед конференцією міністр закордонних справ Швейцарії зустрівся з прем'єром України Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Швейцарія готує новий пакет допомоги Україні та Молдові на 140 мільйонів франків.

Згодом комітет з питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонував схвалити програму підтримки нашої держави. Вартість програми становить щонайменше 5 млрд франків (5,03 млрд євро).

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