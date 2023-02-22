Швейцарія готує новий пакет допомоги Україні та Молдові на 140 мільйонів франків

З цієї суми 114 млн франків передбачено для України.

Уряд Швейцарії просить парламент схвалити виділення 140 млн франків (151 млн доларів) гуманітарної допомоги Україні та Молдові.

Про це повідомляє Reuters.

З цієї суми 114 млн франків передбачено для України, ще 26 млн франків для Молдови. Допомога має бути спрямована для притулків, шкіл, ремонту лікарень та енергетичної інфраструктури. Також з цих грошей можуть видаватись невеликі кредити малому сільськогосподарському бізнесу.

Серед проектів, які можуть бути підтримані, також є розмінування та психологічна та соціальна підтримка населення.

“Гуманітарним шляхом, дипломатично та з огляду на відновлення ми можемо підтримати Україну”, – заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс на прес-конференції в Берні.

Зазначається, що Швейцарія вже виділила на підтримку України 1,3 млрд франків, у тому числі 270 млн франків на допомогу жителям країни та 1,03 млрд франків на підтримку українців, які переїхали до Швейцарії.

З 24 лютого 2022 року близько 75 тис. українців отримали притулок у Швейцарії. Близько 25 тис. людей приймають швейцарські родини.

Нагадаємо, Швейцарія вирішила розпочати процедуру конфіскації активів оточення експрезидента України Віктора Януковича.