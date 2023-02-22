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Посли ЄС впевнені в ухваленні 10-го пакету санкцій проти Росії, – ЗМІ

Хоча вже є певний прогрес в цьому питанні, деякі моменти ще треба уточнити.

Посли ЄС впевнені в ухваленні 10-го пакету санкцій проти Росії, – ЗМІ
Фото: ukrinform.ua

Посли Європейського Союзу впевнені, що в четвер 22 лютого буде досягнуто угоди щодо 10-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дипломата, який говорив на умовах анонімності.

“Посли ЄС досягли прогресу в низці технічних питань у середу вдень, сказав дипломат, але все ще є деякі елементи, які потрібно уточнити”, - йдеться у повідомленні.

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Це стосується, зокрема, вимог до звітності та імпортних квот на певні товари.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

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