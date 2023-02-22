Авдіївка фактично повністю зруйнована, - Кириленко

На Донеччині місто Авдіївка фактично повністю зруйноване обстрілами російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Авдіївка фактично повністю зруйнована. Руйнація нашого міста-фортеці Бахмут перевищує 80%. Фактично по всій лінії фронту приблизно однакова ситуація – ворог, не маючи можливості захопити ці міста, застосовує тактику «випаленої землі» – використовує всі види озброєння, щоб знищувати всю інфраструктуру», – сказав він.

За його словами, активізація російських сил – і обстріли, і наступи – спостерігається насамперед на Бахмутському напрямку.

«Авдіївський, Вугледарський напрямки дуже гаряче стало у лютому. Точно можу сказати, що наступ ворога продовжується. Але ті плани, які вони ставлять собі, потім переносять, є такими, що не виконуються. Ми робимо все, щоб не лише зупинити ворога, а й в подальшому звільняти територію Донеччини, яка була окупована з 2014 року», – додав Кириленко.

Нагадаємо, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки.