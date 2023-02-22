Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів
Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Авдіївка фактично повністю зруйнована, - Кириленко

Авдіївський, Вугледарський напрямки стали напруженими у лютому, сказав керівник ОВА.

Авдіївка фактично повністю зруйнована, - Кириленко
Фото: Офіс генпрокурора

На Донеччині місто Авдіївка фактично повністю зруйноване обстрілами російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Авдіївка фактично повністю зруйнована. Руйнація нашого міста-фортеці Бахмут перевищує 80%. Фактично по всій лінії фронту приблизно однакова ситуація – ворог, не маючи можливості захопити ці міста, застосовує тактику «випаленої землі» – використовує всі види озброєння, щоб знищувати всю інфраструктуру», – сказав він.

За його словами, активізація російських сил – і обстріли, і наступи – спостерігається насамперед на Бахмутському напрямку.

«Авдіївський, Вугледарський напрямки дуже гаряче стало у лютому. Точно можу сказати, що наступ ворога продовжується. Але ті плани, які вони ставлять собі, потім переносять, є такими, що не виконуються. Ми робимо все, щоб не лише зупинити ворога, а й в подальшому звільняти територію Донеччини, яка була окупована з 2014 року», – додав Кириленко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також