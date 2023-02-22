У Запоріжжі завтра відновлює роботу електротранспорт

Він курсуватиме з 05:00 до 22:00.

У Запоріжжі завтра, 23 лютого, відновиться робота більшості маршрутів громадського електротранспорту.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів", - написав він у Telegram.

Так, із 23 лютого, у Запоріжжі працюватиме:

шість тролейбусних маршрутів - 3, 8, 9, 11, 14, 17;

шість трамвайних - 3, 10, 12, 14, 15, 16;

дев'ять автобусних - 17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94.

Крім того, буде збільшено кількість працюючого електротранспорту, від 14 до 70 одиниць.

Час роботи муніципального транспорту: з 05:00 до 22:00.

Нагадаємо, з 5 січня в Кривому Розі на маршрути повернувся весь електротранспорт. А з 16 лютого в Києві відновила роботу низка трамвайних і тролейбусних маршрутів.