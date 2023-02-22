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Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс

Танки будуть виставлені в музеях Німеччини, Литви, Латвії та Естонії.

Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну найближчим часом прибудуть перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами.

Про це він написав у фейсбуці.

"Вільний світ створив «танкову коаліцію», щоб допомогти Україні перемогти у цій війні", - зазначив міністр.

Резніков також розповів, що Європейський Союз отримав чотири російські танки, які знищили українські військові, у якості музейних експонатів.

"Тим часом сьогодні вночі чотири російські танки «вдерлися» до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам. 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів. Влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії", - зазначив голова Міноборони.

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"Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", - додав Резніков.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

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