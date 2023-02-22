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Компанії одеського депутата-забудовника не сплатили 7,5 млн грн податків та вели бізнес в окупованому Криму, - БЕБ

Відповідні документи та інші докази були знайдені під час обшуків. 

Компанії одеського депутата-забудовника не сплатили 7,5 млн грн податків та вели бізнес в окупованому Криму, - БЕБ
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки заявили про викриття одного з депутатів Одеської міської ради у веденні бізнесу в тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Вказаній особі фактично належить товариство, що займається будівництвом елітної нерухомості. Це підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 7,5 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків у нежитлових, офісних приміщеннях, детективи БЕБ виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, з них 15 печаток підприємств нерезидентів (2 з яких суб’єкти Республіки Білорусь). Також вилучені первинні фінансово-господарські документи організації та інших підконтрольних підприємств.

В ході цього обшуку знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством РФ.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ заявило про викриття несплати 42 млн грн податків сільськогосподарською компанією екснардепа Олександра Табалова. У бюро стверджують, що компанія купувала товари у фірм з ознаками “фіктивності”.

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