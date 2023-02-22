Мілітаризація, брехня та маніпуляції: як Росія робить з українських дітей фашистів

Про це йдеться в аналітичній статті "Як Кремль планує перетворити українських дітей на рашистів – плани до 2030 року" від Центру стратегічних комунікацій при Мінкульті України.

У Росії є значні проблеми з демографією та нестачею мобілізаційного резерву для майбутніх війн, - і для їх вирішення вона всіма силами намагається використати українських дітей.

Фото: EPA/UPG

Зазначимо, що з початку 2023 року Росія посилила спроби перетворення українських дітей на майбутніх росіян. Зокрема, наприкінці січня в Москві оприлюднили нові доручення щодо запровадження стратегії молодіжної політики до 2030 року, згідно з якими вже починають "закручувати гайки".

І мова не лише про українських дітей і підлітків, яких вивезли з України в Росію (а таких щонайменше 6 тисяч), а й про молодих українців, що перебувають на окупованих територіях.

В українських школах в окупації щотижня проводять урок, що присвячений пропаганді та називається "Розмова про важливе". Маленьких школярів закликають долучитися до "Орлят", що є чимось схожим на радянських "жовтенят", а школярів-старшокласників закликають до вступу в "Рух перших", який можна порівняти з піонерським рухом часів СРСР. Також під гаслом "об'єднання слов'ян" молодь намагаються залучати в організацію "Юнармія", яку курує Міністерство оборони Росії. Крім того, в школах окупованої частини Херсонщини планують відкрити кадетські класи поглибленої військової підготовки і місцями відкрито агітують школярів 10-11 класів вступати в російську армію.

Колаборанти, російські військові, депутати, бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" в спробах посилити довіру дітей для себе роздають їм цукерки в школах, проводять різноманітні збори, роблять подарунки. Також дітям завзято розповідають, нібито Росія то соціальна держава, що про них піклуватиметься та даватиме можливості, на відміну від України, яка буцімто вся розграбована, кинула людей напризволяще, і дозволила ЗСУ розстрілювати танками будинки та мирних жителів в Маріуполі.

Окупанти активно перекручують історичні факти в свою користь: "У школах навмисно оминали звірства фашистів, бо треба було героїзувати таких нелюдів, як Бандера та Шухевич", "Ми розуміємо, з ким ведемо боротьбу сьогодні, коли наші земляки продовжують гинути від рук нацистів. Боротьбу, яка врятує наших дітей та онуків від фільтрації божевільних українських націоналістів", - серед іншого, розповідають дітям в школах.

"Таке тоталітарне промивання мізків через систему освіти – це серйозна проблема, і Україна має бути готовою дати відповідь на цей виклик", - зазначає журналіст Максим Грабовський, який до 24 лютого 2022 року працював на телебаченні в Маріуполі.

Враховуючи все вищезазначене, стає зрозумілим, що масова мілітаризація дітей, брехня, агресивні маніпуляції, наочно показують, що російський фашизм сьогодні є не просто пропагандистським кліше, а реальною загрозою для України та світу.