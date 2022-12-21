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РФ створила на окупованих територіях юнацький “Рух перших” з ознаками тоталітарного культу

На ТОТ продовжуються вербування підлітків до “Юнармії”.

РФ створила на окупованих територіях юнацький “Рух перших” з ознаками тоталітарного культу
Фото: Цент нацспротиву

Для знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях окупанти використовують насамперед школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами. 

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться, зокрема, про “молодіжні рухи”, створені як “волонтерські”, які переважно є масовкою.

Першим був “Юг молодой”, до якого на окуповану територію завезли молодь, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих. 

Тепер росіяни створили “Рух перших”, який є схожим до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу.

Також на ТОТ продовжуються вербування підлітків до мілітаристичного угрупування “Юнармія”, яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини. 

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.

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