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На порталі “Дія” з’явився розділ “Безбар'єрність”

Розділ складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. 

На порталі “Дія” з’явився розділ “Безбар'єрність”

На порталі “Дія” з’явився новий розділ “Дія. Безбар'єрність”. Про це йдеться на сайті президента України.

Розділ складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. 

На порталі багато необхідної інформації для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто шукає роботу. Наприклад, тут можна знайти інформацію, як користуватися електронною пенсійною книжкою, як без досвіду знайти роботу, як оформити житлову субсидію чи що потрібно знати батькам новонародженого.

Окремі матеріали у розділі присвячені питанням, яких часто немає на державних порталах. 

Весь контент розподілений за трьома форматами:

  • гіди – відповіді на запитання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку ВПО);
  • інструкції – допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);
  • особистий досвід – історії людей (наприклад, як підготуватися до пологів чи змінити професію після 60 років).

Проєкт розроблений у співпраці з його ключовими аудиторіями: літніми людьми, молодими батьками, людьми з інвалідністю тощо.

“Дія. Безбарʼєрність” створено в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської “Без бар'єрів” спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, а також Швеції. Аналітичну допомогу надавала громадська організація “Безбар’єрність”.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» внутрішні переселенці можуть змінити місце реєстрації та скасувати статус ВПО.

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