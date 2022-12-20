Головне за день. Вівторок, 20 грудня

Зеленський в Бахмуті, "Україна - країна року", ворожий обстріл Херсона, грантові 2 млрд доларів від США, новий голова Держслужби з етнополітики. Яким запам’ятається 300-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський 20 грудня здійснив поїздку до Бахмута, де тривають запеклі бої з окупантами.

"Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак", – зазначив президент у Телеграм.

Речник президента Сергій Никифоров згодом додав у фейсбуці, що Володимир Зеленський відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

"Перебуваючи в районі ведення бойових дій, Володимир Зеленський подякував українським воїнам за мужність, стійкість і міцність, які вони демонструють, відбиваючи атаки ворога. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди", - зокрема зазначив Никифоров.

Видання The Economist назвало Україну країною року.

Як пояснили у виданні, від 2013 року автори і редактори дискутують щодо претендентів на цей титул. Однак цьогоріч вибір був очевидним.

"Честь зазвичай дістається країні, яка, на наш погляд, найбільше поліпшилася за попередні 12 місяців. Таким чином, Україна в якомусь сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після неспровокованого вторгнення Володимира Путіна до їхньої держави у лютому", - зазначили в The Economist.

Видання відзначило чотири риси українців, зокрема, героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

"Багато тиранів розповсюджують велику брехню, щоб виправдати свої провини, і нав'язують свою волю за допомогою терору. Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!", - йдеться в матеріалі видання.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, три пункти управління та вісім районів зосередження живої сили ворога.

Ворог завдав 10 авіаційних та чотирьох ракетних ударів по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар. Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 20 грудня – в новині.

Російські окупаційні війська знову обстріляли Херсонщину. В результаті є загиблий і двоє поранених.

У Херсоні двох цивільних госпіталізовано з травмами, отриманими через обстріли житлових масивів. Також у місті пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередачі та газопровід.

Масивні ворожі обстріли міста не вщухають.

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону залишаться без змін, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції. Це - кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

До Державного бюджету України надійшли грантові 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку.

Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів. Кошти надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсій та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Франція відправила в Україну більше зброї, артилерійських установок, а також батареї протиповітряної оборони Crotale.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Єгипту. Макрон зазначив, що на черзі - нові поставки військової допомоги Україні.

Зокрема йдеться про нові самохідні артилерійські установки Caesar. Щоправда, Макрон не уточнив, скільки саме таких САУ отримає наша держава.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про призначення Віктора Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

"Призначити Єленського Віктора Євгеновича Головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не більше ніж до 26 березня 2023 р. з оплатою праці відповідно до законодавства", – йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Нагадаємо, про рішення призначити Єленського LB.ua писав ще 17 грудня.

Віктор Єленський – депутат VIII скликання від партії "Народний фронт", був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.

Коментуючи LB.ua першочергові завдання, які стоять перед Держетнополітики, Віктор Єленський зазначив, що держава повинна дати релігійним організаціям можливість гідно висловлювати свої релігійні почуття, але при цьому убезпечити від маніпулювання релігією та використання її ворогом як зброї.

Він нагадав, що Державна служба реалізує політику в сфері свободи совісті і етнополітики, і “якщо з приводу етнополітики існує більше менш ясність, якою є ця політика, то в сфері свободи совісті існують дуже загальні визначення”.

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