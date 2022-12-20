П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
ГоловнаСуспільствоЖиття

Тарифи на тепло та гарячу воду під час опалювального сезону не зміняться, - Шмигаль

Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції.

Тарифи на тепло та гарячу воду під час опалювального сезону не зміняться, - Шмигаль
Фото: depositphotos/LCalek

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону залишаться без змін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"На останок повернуся ще раз до теми енергетики та підтримки регіонів. Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції", - сказав прем'єр.

Він пояснив, що це - кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

Нагадаємо, в кінці липня Рада заборонила підвищувати тарифи для населення на період воєнного стану і відновлення.

У жовтні Шмигаль заявив, що держава не буде підвищувати тарифи на газ, опалення та електроенергію, а субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також