Тарифи на тепло та гарячу воду під час опалювального сезону не зміняться, - Шмигаль

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону залишаться без змін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"На останок повернуся ще раз до теми енергетики та підтримки регіонів. Затвердимо сьогодні також порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Про що йде мова? Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції", - сказав прем'єр.

Він пояснив, що це - кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, але при цьому в підприємств теплопостачання були кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

Нагадаємо, в кінці липня Рада заборонила підвищувати тарифи для населення на період воєнного стану і відновлення.

У жовтні Шмигаль заявив, що держава не буде підвищувати тарифи на газ, опалення та електроенергію, а субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі.