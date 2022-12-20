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Литовському дипломату повернули ікони, які росіяни викрали з його резиденції у Херсоні

Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ МП.

Литовському дипломату повернули ікони, які росіяни викрали з його резиденції у Херсоні
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки знайшла і передала почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинні ікони, які в нього викрали російські військові під час окупації міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни пограбували будинок дипломата і вивезли з помешкання понад 120 старожитностей.

Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України.

Після звільнення Херсона викрадені ікони знайшли на території Успенського собору. Саме туди росіяни передали награбовані речі під виглядом "повернення культурних цінностей", які нібито належать країні-агресору.

Фото: ssu.gov.ua

"До медійного супроводження цього «процесу» вони залучили керівників колишньої окупаційної адміністрації міста та цілу групу кремлівських пропагандистів. Служба безпеки ініціювала повернення предметів старовини законному власнику", - зазначили у спецслужбі.

Почесний консул подякував СБУ та оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо,  на початку листопада повідомлялося, що російські окупанти розграбували Херсонський художній музей. Вони виносили з будівлі все, що могли -  твори мистецтва й оргтехніку. Експонати вивозили у супроводі озброєних автоматами людей  п’ятьма фурами та двома автобусами.

За фактом пограбування музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.

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