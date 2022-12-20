У Києві відновили систему водопостачання, – Кличко

Систему водопостачання у Києві відновлено. Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

“Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян. Спершу – на нижніх поверхах будинків”, – йдеться у повідомленні.

Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешкання всіх киян.

Нагадаємо, наразі у Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії.