Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог обстрілював сім населених пунктів Донеччини

У Бахмуті є загиблі і поранені.

Уночі ворог обстрілював сім населених пунктів Донеччини
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Впродовж ночі тривали обстріли громад Донецької області на різних ділянках лінії фронту.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку під вогнем опинився Вугледар та околиці. Пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської і Курахівської громад. Люди не постраждали.

На Горлівському напрямку дві людини загинули та одна дістала поранення у Бахмуті. Поодинокі прильоти були у Дальній Диліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці і Яковлівці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на території громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, учора окупанти вбили трьох і поранили п’ятьох мирних жителів Донеччини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також