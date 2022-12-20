Уночі ворог обстрілював сім населених пунктів Донеччини

У Бахмуті є загиблі і поранені.

Впродовж ночі тривали обстріли громад Донецької області на різних ділянках лінії фронту.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку під вогнем опинився Вугледар та околиці. Пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської і Курахівської громад. Люди не постраждали.

На Горлівському напрямку дві людини загинули та одна дістала поранення у Бахмуті. Поодинокі прильоти були у Дальній Диліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці і Яковлівці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на території громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, учора окупанти вбили трьох і поранили п’ятьох мирних жителів Донеччини.