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У Києві відновили рух на всіх станціях метрополітену (оновлено)

Деякі станції тимчасово не працювали. 

У Києві відновили рух на всіх станціях метрополітену (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією київського метрополітену тимчасово здійснювався від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна».

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Рух наземною ділянкою вранці булр призупинено на кілька годин, відповідно станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна» тимчасово зачинялися на вхід. Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену було відновлено.

Оновлення 09:06. Мер міста Віталій Кличко повідомив про відновлення руху. 

"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна”. Енергетики ліквідували всі несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" – зазначив він у Телеграмі. 

Нагадаємо, що через російські обстріли у Києві застосовані значні обмеження електроенергії. У зв'язку із цим без стабільного електропостачання ввечері 19 грудня залишалися 10 котелень столиці. 

19 грудня графіки відключень електроенергії у Києві не працювали. Через російські атаки в столиці практично повністю відключили усі три групи водночас.

Вночі 19 грудня росіяни атакували Україну, зокрема Київ та Київщину, кількома десятками баражуючих боєприпасів. Оголошена в столиці та в області близько другої години ночі повітряна тривога тривала майже до шостої ранку.

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