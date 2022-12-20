"Передові позиції" Шойгу, які він відвідував, розташовані на півночі Криму, – Радіо Свобода

Російський міністр оборони літав над окопами в 75 км від лінії фронту.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час відвідування "передових позиції" окупантів перебував у 75 кілометрах від лінії фронту, на півночі Криму. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на волонтерів проєкту GeoCongirmed.

"На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. Користувач твіттера GlasnostGone та волонтери проєкту GeoConfirmedгеолокували місце, над яким пролітав Шойгу. Воно виявилося розташованим у Криму, в районі населеного пункту Армянськ, в 80 кілометрах від найближчої української позиції", – зазначили журналісти.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

18 грудня МО росіян опублікувало відео із Шойгу. Заявлялося, що він "облетів на вертольоті передові позиції". Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнює, але каже, що це був "південний військовий округ".

Міноборони опублікувало відео, на якому Шойгу лізе в військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи.