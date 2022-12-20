Щодня Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти отримує сотні дзвінків

В уряді нагадали про роботу регіональних офісів Уповноваженого.

В уряді нагадали про роботу регіональних офісів Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, щоденно на гарячу лінію Офісу Уповноваженого надходять сотні дзвінків від людей, які втратили зв’язок зі своїми рідними.

“Щоб покращити комунікацію з цими громадянами, в областях почали працювати регіональні офіси Уповноваженого зі зниклих безвісти”, – зазначили у Мінреінтеграції.

Звернутися до центрів можна як особисто, так і телефоном. Там можна отримати роз’яснення, юридичні консультації та психологічну підтримку.

“Кожне звернення унікальне, кожна людина потребує особливого підходу. Регіональні координатори не тільки працюють на місцях, але й постійно зустрічаються з колегами, щоб обмінятися досвідом. За понад три місяці ми маємо відчутні результати, їх робота значно прискорює пошук людей!”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Також звернутися до регіональних координаторів можна через гарячу лінію Уповноваженого за телефоном: 0 800 339 247.

Нагадаємо, станом на кінець листопада Національна поліція розшукувала в Україні 280 неповнолітніх. Знайдено було 7555 дітей.