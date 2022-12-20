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Під час нальотів дронів-“камікадзе” “не вмикаються сирени, – маніпуляція російських ЗМІ

Нібито щоб "сформувати ілюзію, що нальотів немає”.

Під час нальотів дронів-“камікадзе” “не вмикаються сирени, – маніпуляція російських ЗМІ

Російські ЗМІ повідомили маніпуляцію, що під час нальотів дронів-“камікадзе” “не вмикаються сирени… щоб сформувати ілюзію, що нальотів немає”.

“Коли ніхто нічого не знає, то легко формувати “потрібну реальність”… Політика замовчування – найкраща стратегія Офісу Президента”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, у МЗС РФ розповсюджують дезінформацію, що “у зв’язку з атаками на Донецьк та Бєлгород” заявили, що “обстріл цих міст став черговим варварським злочином неонацистського режиму у Києві”.

“Мовчазна підтримка Заходом вбивства Києвом російського населення показує, що нацисти у світі знову стали у весь зріст”, – додають дипломати окупантів.

Окрім того, ЗМІ Росії з посиланням на американське видання Breitbart маніпулють про “підтримку рішення влади Польщі про стягнення з українських біженців плати за розміщення в центрах тимчасового проживання”. Вони пишуть, що “кошти на проживання біженцям має видавати Зеленський, що випросив достатньо, щоб поділитися з народом”.

Нагадаємо, у Молдові призупинили ліцензії шістьом телеканалам за поширення недостовірної інформації про війну в Україні.

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