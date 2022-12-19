На період свят Укрзалізниця повертає "Лижний експрес"

Квитки на поїзд вже доступні для придбання.

З 30 грудня Укрзалізниця поновлює курсування “Лижного експересу” Київ - Славське.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години”, - розповіли в пресслужбі перевізника.

Щодня з 30 грудня поїзд відправлятиметься з Києва о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.

Поїзд проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Квитки вже можна придбати в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті компанії.

Нагадаємо, 19 грудня у свій перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая. Це спільний проєкт Укрзалізниці та ЮНІСЕФ.