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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні

Президент Нійністе також відкинув ідею Макрона про гарантії безпеки для РФ.

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні
Фото: Aliexpress.com

Фінляндія готує для України новий пакет допомоги, який адресований Збройним силам.

Про це повідомив фінський президент Саулі Нійністе, передає Yle.

За словами Нійністе, підтримка України має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який вона заслуговує, і тому Фінляндія готує новий пакет допомоги.

Нійністе також відкинув ідею президента Франції Еммануеля Макрона надати Росії гарантії безпеки.

"Сусіди Росії – це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо Росія надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу", – сказав президент Фінляндії.

Нагадаємо, що 30 листопада Фінляндія направила до України обладнання, яке допоможе відновити електромережі після ракетних ударів РФ.

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