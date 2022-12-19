Сьогодні в Києві практично повністю відключають усі три групи водночас, - Yasno

Наразі складно передбачити, коли буде можливість повернутись до стабілізаційних відключень.

Сьогодні, 19 грудня, графіки відключень електроенергії у Києві не працюють. Через російські атаки в столиці практично повністю відключають усі три групи водночас.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“До всіх пошкоджених об'єктів, по яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди - в області. Так само страждають усі райони. Зараз уся критична інфраструктура - лікарні, водоканали, метро - заживлена і світло є десь близько на 20% населення”, - розповів Коваленко.

Він наголосив, що на сьогодні в Києві 10 годин без світла є реальністю, і складно передбачити, коли буде можливість повернутись до стабілізаційних відключень.

Коваленко додав, що у Дніпрі сьогодні в графіках лише під вечір трохи збилися і вийшли в екстрені відключення. У середньому світла немає 3-5 годин.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну, зокрема Київ та Київщину, кількома десятками баражуючих боєприпасів. Оголошена в столиці та в області близько другої години ночі повітряна тривога тривала майже до шостої ранку.

Окупанти випустили по Києву 23 безпілотники “Shahed”. Сили Протиповітряної оборони збили 18 із них. Уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.