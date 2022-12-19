Поліція підозрює мешканця Харківщини у колабораційній діяльності

Співробітники поліції підозрюють 34-річного жителя с. Новоолександрівка Чугуївського району Харківської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Він схвалював дії президента РФ, публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України, переконував місцеве населення, що окупантами не здійснюються обстріли прилягаючих населених пунктів та мирного населення”, - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що чоловік публічно закликав місцевих мешканців до співпраці з Росією, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як раніше повідомлялось, правоохоронці підозрюють 44-річного мешканця смт. Борова Ізюмського району Харківської області у колабораційній діяльності.