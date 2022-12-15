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Ще одного мешканця Харківщини поліція підозрює у співпраці з окупантами

Про підозру у скоєнні кримінального злочину чоловіку повідомили заочно.

Ще одного мешканця Харківщини поліція підозрює у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці підозрюють 44-річного мешканця смт. Борова Ізюмського району Харківської області у колабораційній діяльності. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник у травні добровільно висловив бажання співпрацювати із ворогом та отримав посаду "чергового" у незаконно створеному правоохоронному органі - "народній поліції", - повідомили в поліції. 

Зазначається, що після деокупації Ізюма чоловік втік з міста, намагаючись уникнути відповідальності за зраду. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну поплічницю російських окупантів у звільнених районах Харківської області.

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