У 2023 році підготовку у Великобританії пройдуть ще 19 200 українців

За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис. наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні.

Військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.

Про це повідомив посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

"За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис. наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі ця робота перенесена у Велику Британію. До Нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тис. військових, а починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", - розповів Пристайко.

Він додав, що переважна більшість із цих бійців - це солдати піхоти, серед яких обиратимуть лідерів, які поповнять сержантський корпус.

Посол наголосив, що британська сторона залучила представників ще десяти країн до підготовки українських військовослужбовців. Великобританія часто виступає координатором цієї допомоги.

Пристайко зазначив, що британські інструктори під час 5-тижневого навчального курсу вчили цивільних українців. Таким чином навчили медиків, військових інженерів, екіпажі вертольотів та кораблів.

Як раніше повідомлялось, військовослужбовці з України перебувають на полігоні Лібава в Чехії для проходження військових навчань.