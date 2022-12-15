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У Криму росіяни намагаються додатково укріпити берегову лінію - бояться висадки українського десанту

Поблизу села Молочне (Сакський район) рашисти обладнують мережу мінних загороджень, окопів і траншей.

У Криму росіяни намагаються додатково укріпити берегову лінію - бояться висадки українського десанту
Фото: ГУР Міноборони України

Російські окупанти у Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. 

"Зокрема, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей. Додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки", - розповіли в розвідці.

Фото: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на основі даних про підготовку мобілізованих солдатів прогнозується, що російська армія може розпочати нову хвилю наступу у війні проти України в лютому 2023 року.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти можуть знову піти на Київ.

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