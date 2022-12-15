Великобританія не відкидає ідею постачання Україні крилатих авіаракет Storm Shadow

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес не відкидає можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Як зауважив Воллес в інтервʼю радіостанції Times Radio, для цього британська сторона проведе переговори з Україною, аби з'ясувати потреби в озброєнні.

Також Воллес підкреслив, що не буде робити припущення щодо того, яку саме зброю Британія може надати нашій державі.

"Росія хотіла б знати про те, який вид зброї ми можемо чи не можемо передати Україні, щоб підтримати її... Те, що ми вважаємо технічно можливим, вочевидь, визначить, що буде далі. Я зроблю оголошення, якщо щось зміниться, ми не робитимемо це за зачиненими дверима. Ми зробимо заяву, щоб Росія зрозуміла, що це — відповідь на її поведінку", - сказав міністр оборони.

На думку Воллеса, можливе постачання американських ракетних комплексів Patriot могло би стати важливим моментом у війні проти Росії.

Міністр додав, що світова спільнота повинна надати підтримку Україні, яка зазнає атак РФ на цивільну та критичну інфраструктуру. Від наслідків агресії потерпають мирні жителі, які змушені сидіти без світла, а також бізнес, який закривається через складні умови.

Нагадаємо, у Німеччині будують завод з виробництва боєприпасів, щоб допомогти Україні у війні з Росією. Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”.