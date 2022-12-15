Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний

Резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

Про це повідомив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн – все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему”, – заявив Залужний.

За його оцінками, у росіян є резерв у 1,2-1,5 млн осіб. Вони готують близько 200 тис. нових солдатів.

“Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив головнокомандувач.

Це може відбутися у січні, або, швидше за все, на весні. Росія може розпочати новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Генерали російського диктатора Володимира Путіна наполегливо продовжують підготовку і розгортання нещодавно мобілізованих військ та переоснащення промисловості, щоб допомогти військовим – в тому числі, як кажуть українські командири, шляхом виробництва артилерійських снарядів.

Залужний впевнений, що заморожування війни повторило б помилку трьох років, які передували вторгненню 24 лютого 2022 року: "За цей час Путін нескінченно розмовляв з лідерами Заходу, які потурали йому, в той же час готуючи армію до вторгнення".

Раніше Валерий Залужний повідомив, що зараз ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна. Росіяни, ймовірно, шукають способи отримати паузу у бойових діях будь-якими способами.