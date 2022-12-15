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У столичному метро 16 грудня відбудуться безкоштовні тренінги з домедичної допомоги

Навичкам домедичної допомоги киян навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У столичному метро 16 грудня відбудуться безкоштовні тренінги з домедичної допомоги
Фото: КМДА

У п’ятницю, 16 грудня, на дванадцяти станціях столичного метрополітену відбудуться тренінги з домедичної допомоги. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Навичкам домедичної допомоги (первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо) киян навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зокрема, тренінги відбудуться:

  • станція метро «Університет» (проміжний вестибюль);
  • станція метро «Дружби народів» (перехід);
  • станція метро «Шулявка» (проміжний вестибюль);
  • станція метро «Арсенальна» (проміжний вестибюль);
  • станція метро «Печерська» (проміжний вестибюль);
  • станція метро «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);
  • станція метро «Олімпійська» (проміжний вестибюль);
  • станція метро «Палац України» (вестибюль перед турнікетом)
  • станція метро «Театральна» (перехід);
  • станція метро «Площа Льва Толстого» (вестибюль перед турнікетом);
  • станція метро «Позняки» (балкон над платформою);
  • станція метро «Героїв Дніпра» (вестибюль перед турнікетом).

Зазначається, що час проведення тренінгів із 13:00 до 17:00. Заняття безкоштовні.

Нагадаємо, з 12 грудня в Польщі стартують навчання для українських медиків. Українців навчатимуть повітряної евакуації поранених військових та мирного населення із зони бойових дій.

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