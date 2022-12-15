​У Києві в найближчі години посилиться снігопад

Водіїв просять не виїжджати на вулиці без нагальної потреби.

У найближчі години в Києві посилиться снігопад. Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Дорожники очікують посилення снігопаду після 8:00 - на вулиці столиці виведуть 216 одиниць техніки. Зараз до прибирання снігу задіяні 130 одиниць техніки «Київавтодору», а також працівники керуючих компаній та «зеленбудів». Особливу увагу приділяють прибиранню на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, дорожники очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах сніг прибирають працівники керуючих компаній, у парках і скверах – "зеленбудівці".

"Закликаємо водіїв не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. Будьте уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарно, у північній частині - сніг, мокрий сніг.