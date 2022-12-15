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Кулеба подякував чехам за визнання Голодомору геноцидом українців

Відповідальність за всі минулі та сучасні російські злочини неуникна.

Кулеба подякував чехам за визнання Голодомору геноцидом українців
Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував чехам за визнання Голодомору геноцидом українського народу

Про це він написав у Твіттері.

“Я вдячний чеським друзям за вшанування мільйонів жертв цього радянського злочину та відновлення історичної справедливості”, – зазначив він. 

Кулеба додав, що відповідальність за всі минулі та сучасні російські злочини неуникна.

Нагадаємо, 30 листопада німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років. За декларацію проголосували 54 депутати.

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