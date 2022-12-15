Кулеба подякував чехам за визнання Голодомору геноцидом українців

Відповідальність за всі минулі та сучасні російські злочини неуникна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував чехам за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це він написав у Твіттері.

“Я вдячний чеським друзям за вшанування мільйонів жертв цього радянського злочину та відновлення історичної справедливості”, – зазначив він.

Кулеба додав, що відповідальність за всі минулі та сучасні російські злочини неуникна.

Today, Czech Senate recognized the Holodomor as genocide of Ukrainians. Grateful to our Czech friends for commemorating millions of victims of this Soviet crime and restoring historical justice. Justice for past and current Russian crimes is inevitable. @SenatCZ @Vystrcil_Milos — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 14, 2022

Нагадаємо, 30 листопада німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років. За декларацію проголосували 54 депутати.