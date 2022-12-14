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Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Все більше країн визнають цей факт на офіційному рівні.

Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: EPA/UPG

Сенат Чехії визнав, що Голодомор був геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців”, - написав він.

Зеленський подякував Сенату Чехії за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. 

“Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче”, - запевнив президент України.

Нагадаємо, 30 листопада німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років. За декларацію проголосували 54 депутати.

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