У Херсонській області утворили ще чотири військові адміністрації

У Херсонській області утворили іще чотири військові адміністрації.
Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський, ідеться на сайті глави держави.
Серед нових адміністрацій:
- Білозерська селищна (Херсонський район);
- Музиківська сільська (Херсонський район);
- Присиваська сільська (Каховський район);
- Тавричанська сільська (Каховський район).
За словами керівника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Президент також призначив очільників новоутворених адміністрацій.
"Відповідними указами призначено: Олену Пелешок начальником Присиваської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області; Ігоря Острівного начальником Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району Херсонської області; Тетяну Ющенко начальником Тавричанської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області; Ігоря Підгородецького начальником Музиківської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - повідомив Янушевич.
Нагадаємо, у вересні Зеленський розпорядився утворити на Херсонщині 15 військових адміністрацій.