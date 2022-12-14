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У Херсонській області утворили ще чотири військові адміністрації

Президент також призначив очільників ВА.

У Херсонській області утворили ще чотири військові адміністрації
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області утворили іще чотири військові адміністрації.

Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський, ідеться на сайті глави держави.

Серед нових адміністрацій:

  • Білозерська селищна (Херсонський район);
  • Музиківська сільська (Херсонський район);
  • Присиваська сільська (Каховський район);
  • Тавричанська сільська (Каховський район).

За словами керівника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Президент також призначив очільників новоутворених адміністрацій.

"Відповідними указами призначено: Олену Пелешок начальником Присиваської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області; Ігоря Острівного начальником Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району Херсонської області; Тетяну Ющенко начальником Тавричанської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області; Ігоря Підгородецького начальником Музиківської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - повідомив Янушевич.

Нагадаємо, у вересні Зеленський розпорядився утворити на Херсонщині 15 військових адміністрацій.

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