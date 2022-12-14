У Херсоні припинили опалювати один з районів, влада закликає евакуюватися

Через обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції.

Колона автівок на виїзд з Херсону

У Херсоні через російські обстріли тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел.

Про це у Телеграмі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стійке теплопостачання зараз неможливо. Воду із системи зіллють. Це необхідно, щоб уберегти тепломережу від пошкоджень", - написав він.

За його словами, відповідне рішення ухвалено комісією з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.

Також, за словами голови обладміністрації, високою є ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.

"У зв'язку зі складною ситуацією, що склалася в мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до безпечніших регіонів. Можливість для цього є! Херсонська ОВА готова допомогти вам із евакуацією", - написав Янушевич.

Нагадаємо, що 14 грудня, в першій половині дня російські війська обстріляли Херсон. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Також російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Попередньо – без жертв.