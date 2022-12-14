ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні припинили опалювати один з районів, влада закликає евакуюватися

Через обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції.

У Херсоні припинили опалювати один з районів, влада закликає евакуюватися
Колона автівок на виїзд з Херсону
Фото: EPA/UPG

У Херсоні через російські обстріли тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел.

Про це у Телеграмі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стійке теплопостачання зараз неможливо. Воду із системи зіллють. Це необхідно, щоб уберегти тепломережу від пошкоджень", - написав він.

За його словами, відповідне рішення ухвалено комісією з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.

Також, за словами голови обладміністрації, високою є ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.

"У зв'язку зі складною ситуацією, що склалася в мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до безпечніших регіонів. Можливість для цього є! Херсонська ОВА готова допомогти вам із евакуацією", - написав Янушевич.

Нагадаємо, що 14 грудня, в першій половині дня російські війська обстріляли Херсон. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Також російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Попередньо – без жертв. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також